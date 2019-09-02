رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء اليوم فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه أوساسونا في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

ترتيب الدوري الإسباني

وأحرز جاريث بيل هدفي ريال مدريد، في الدقائق 46، و86 من زمن المباراة، بينا سجل هدفي فياريال كلاً من جيرارد مورينو، ومويسيس جوميز في الدقائق 12، 74 من عمر اللقاء.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الثالثة كالتالي:

1- أتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط.

2- أتلتيك بيلباو برصيد 7 نقاط.

3- إشبيلية برصيد 7 نقاط.

4- ليفانتي برصيد 6 نقاط.

5- ريال مدريد برصيد 5 نقاط.

6- أوساسونا برصيد 5 نقاط.

7- ديبورتيفو ألافيس برصيد 5 نقاط.

8- برشلونة برصيد 4 نقاط.

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9- غرناطة برصيد4 نقاط.

10- فالنسيا برصيد 4 نقاط.

11- سيلتا فيجو برصيد 4 نقاط.

12- بلد الوليد برصيد 4 نقاط.

13- ريال سوسيداد برصيد 4 نقاط.

14- ريال مايوركا برصيد 3 نقاط.

15- ريال بيتيس برصيد 3 نقاط.

16- فياريال برصيد 2 نقاط.

17- خيتافي برصيد 2 نقاط.

18- إيبار برصيد 1 نقاط.

19- إسبانيول برصيد 1 نقاط.

20- ليجانيس برصيد 0 نقاط.