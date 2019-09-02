رياضة | أخبار ريال مدريد: الملكي ينقض على صفقة برشلونة ونجم الفريق على أعتاب الرحيل.. ونيمار يصدم الملكي بهذا القرار!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الملكي ينقض على صفقة برشلونة ونجم الفريق على أعتاب الرحيل.. ونيمار يصدم الملكي بهذا القرار! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 1 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تعادل الملكي مع فياريال في الجولة الثالثة من الدوري ويواصل مسلسل تراجعه.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- سبورتنج لشبونة يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى ريال مدريد

ألمح مارسيل كايزر المدير الرياضي لسبورتينج لشبونة إلى إمكانية رحيل برونو فيرنانديز نجم وسط الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع جول العالمي بأن فيرنانديز يعتبر أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميا في سوق الانتقالات وارتبط اسمه في الآونة الأخيرة باحتمالية الإنضمام إلى ريال مدريد الذي يسعى بدوره لتعزيز قائمته باسم جديد في مركز وسط الملعب وصانع الألعاب.

وقال كايزر في تصريحات نقلها موقع جول العالمي: "يجب علينا الانتظار حتى يوم الإثنين، نأمل في استمراره معنا".

واختتم كايزر تصريحاته قائلاً : "العديد من الأشياء قد تحصل، نحن لسنا في وضعية تمكنا من اتخاذ القرار".

وأكد الموقع العالمي أن ريال مدريد عاود اهتمامه بالتوقيع مع فيرنانديز وأن مسئولي الملكي عقدوا اجتماعا بوكيل أعمال اللاعب.

وكانت تقارير إذاعية إسبانية أكدت اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو قبل أن ينفي الملكي نفيًا قاطعًا توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعب وسط سبورتينج لشبونة برونو فرنانديز خليفة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

يُذكر أن فيرنانديز البالغ من العمر 24 عامًا كان قدم مستويات جيدة ومميزة في الموسم الماضي مكنته من المساهمة في إحراز 50 هدفا في 53 مباراة شارك بها مع سبورتينج لشبونة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

- هدف ريال مدريد يفضل اللعب في البريميرليج

صرح برونو فيرنانديز نجم وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي وهدف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن برونو يعتبر أحد أبرز الأسماء المرشحة للإنضمام إلى صفوف ريال مدريد لتدعيم مركز خط الوسط، حيث بدأ بالفعل مسئولو الملكي في المفاوضات لضمه مع أنباء حول التوصل لاتفاق.

وقال فرنانديز في تصريحات لصحيفة GQ Portugal: "حلمي كان ولا يزال اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم فرنانديز تصريحاته قائلاً : "توتنهام حاول ضمي وبالنسبة لي كانت الظروف جيدة لكن إدارة سبورتنج لشبونة وجدت أن العرض لم يكن كافيًا وكان علي احترام هذا القرار".

وأفادت الصحيفة البرتغالية بأن توتنهام صرف النظر عن التعاقد مع برونو فيرنانديز بالإضافة إلى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو نجم ريال بيتيس قبل نهاية سوق الإنتقالات الصيفية الحالية في إنجلترا.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن مستقبل فرنانديز أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري البرتغالي مجهولًا، حيث مازال متبقى ساعات قليلة على نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة البرتغالية أن دانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا كان قد صرح بأن فيرنانديز سيوقع لريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.

وكانت تقارير إذاعية إسبانية أكدت اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو قبل أن ينفي الملكي نفيًا قاطعًا توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعب وسط سبورتينج لشبونة برونو فرنانديز خليفة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

- نيمار يوجه صفعة قوية للعملاق الإسباني

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاحد من العاصمة الفرنسية باريس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إستقبلت خبر حزين للغاية بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن نيمار أغلق تماماً باب إنتقاله إلى صفوف فريق نادي ريال مدريد بصورة نهائية وذلك بعد تعثر إنضمام اللاعب إلى برشلونة من جديد ما جعله يقرر البقاء في النادي الباريسي ومستمر في صفوف حديقة الأمراء.

ويأتي إتخاذ نيمار لقرار بقاءه في صفوف الفريق الباريسي على الرغم من أن ريال مدريد دائماً ما كان الخيار الثاني للاعب في حالة قرر الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي لكن اللاعب رفض أن يرتدي قميص الريال ووصف ذلك بإنه خيانة لفريقه السابق برشلونة.

ووفقاً للكثير من المصادر الصحفية فإن نيمار أرجأ إنتقاله إلى برشلونة لصيف العام المقبل 2020 وأنه يرغب في أن يلعب مجدداً مع الارجنتيني ليونيل ميسي لجلب ذات الأذنين إلى ملعب الكامب نو وهي الغائبة منذ العام 2015.

يذكر أن فترة الإنتقالات الصيفية الجارية تغلق في إسبانيا وفرنسا يوم غداً الاثنين الموافق الثاني من شهر أغسطس.

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- ريال مدريد يقترب من حسم صفقة سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات الفرنسي ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالي، المقرر إنتهاءه مساء الغد.

ويبدو أن ريال مدريد سيختتم موسم انتقالاته بأريولا، لتدعيم مركز حراسة المرمى الذي يشهد تخبطًا كبيرًا في ظل تراجع مستوى ثيبو كورتوا، حارس الميرنجي الأساسي، والذي يشهد هجومًا كبيرًا من قبل عشاق الميرنجي.

وذكرت التقارير أن عدم مشاركة أريولا في مباراة ميتز الماضية بالدوري الفرنسي، تؤكد على اقترابه من صفوف النادي المدريدي، على أن يتم تقديم الصفقة رسميًا غدًا.

وكان الصحفي الإسباني إيدو أجيري، قد أكد وصول أريولا إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل توقيع الكشف الطبي، تمهيدًا لانضمامه لصفوف الميرنجي، في صفقة تبادلية يحصل الناتدي الباريسي من خلالها على خدمات الدولى الكوستاريكي كيلور نافاس.

- عاجل - تقارير.. ريال مدريد يقدم عرضًا كبيرًا لضم نيمار

يخطط ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض نهائي آخر لباريس سان جيرمان، من أجل شراء اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن ريال مدريد قد يكون على استعداد لتقديم عرضاً لنيمار في خلال الساعات القادمة للظفر بخدماته، قبل إغلاق الميركاتو مساء الإثنين.

وبات نادي برشلونة بعيداً من إعادة ضم نيمار، بعد أن رفض النادي الباريسي عدة عروض للسماح له بالذهاب للكامب نو، في ظل تمسك "البي أس جي" ببعض المطالب الذي لم يقم البارسا بتلبيتها، على عكس ريال مدريد، الذي لديه المال اللازم لإقناع باريس سان جيرمان، وسيكون مستعداً لشن هجوم آخير على البرازيلي قبل نهاية سوق الانتقالات.

يذكر أن نيمار أخبر عائلته أنه سيبقى في باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد رفض فريقه عرض برشلونة الآخير.

- ريال مدريد يتدخل ويفجر مفاجأة لبرشلونة في صفقة "نيمار"

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة لفريق برشلونة الإسباني بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية مساء الإثنين المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن ريال مدريد لا يزال في مفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع نيمار في وقت متأخر من يوم الإثنين موعد إغلاق الميركاتو الصيفي.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد قال: "حتى نهاية فترة الانتقالات، هناك إمكانية لقيامنا بقنبلة أو اثنتين".

- ميلان يقترب من ضم نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي آي سي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع جيمس رودريجيز لاعب خط وسط ريال مدريد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

بينما لا يزال نابولي مهتمًا بجيمس رودريغيز ، إلا أن ناديًا إيطاليًا كبيرًا قد يحاول الانقضاض اللاعب الكولومبي جيمس رودريجيز في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الذي سيغلق يوم 2 سبتمبر المقبل.

وظهر جيمس رودريجيز في التشكيلة الأساسية لريال مدريد خلال التعادل أمام بلد الوليد 1-1 في الجولة الماضية بالليجا، ورغم ذلك، لا يزال اللاعب الكولومبي مرتبطًا بمغادرة النادي هذا الصيف.

ووفقًا للمعلومات الواردة من موقع ‘‘سبورت إيطاليا‘‘، فإن ميلان قد يتفاوض على ضم جيمس رودريجيز في الساعات المقبلة، إذا تم التأكد بالفعل من صعوبة ضم الأرجنتيني أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد وهدف ميلان الرئيسي هذا الصيف.

وسيكون ميلان على استعداد لتغيير خططه في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات إذا لم يتحقق المسار المؤدي إلى الأرجنتيني، بعدما رصد قادة ميلان، لاعب خط الوسط الكولومبي جيمس كبديلًا مثاليًا للاعب أتلتيكو مدريد.

- ريال مدريد يسقط في فخ التعادل مع فياريال ويواصل مسلسل التراجع

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل، بعدما تعادل مع فياريال بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة اليوم الأحد، باللقاء الذي جمع بين الفريقين لحساب الجولة الثالثة لليجا الإسبانية.

تقدم فياريال عن طريق مورينو في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل الريال بواسطة جاريث بيل في الدقيقة 46، وعاد فياريال للتقدم من جديد بأقدام موسيس جوميز في الدقيقة 74، قبل أن يكرر جاريث بيل الكرة ويسجل التعادل في الدقيقة 86.

وشهد اللقاء تعرض الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد وصاحب الهدفين في مباراة اليوم للطرد في الدقيقة الأخيرة.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 5 في المركز الخامس، بينما وصل فياريال للنقطة الثانية في المركز السادس عشر.