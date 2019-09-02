رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وفياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وفياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الايجابي موقعة لا سيراميكا التي جمعت بين ريال مدريد وفياريال اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

سجل ثنائية الملكي الويلزي جاريث بيل في الدقيقة السادسة والاربعين والدقيقة السادسة والثمانين فيما سجل ثنائية أصحاب الارض جيرارد مورينو في الدقيقة الثانية عشر والدقيقة الرابعة والسبعين.

ورفع التعادل رصيد الملكي إلى خمس نقاط في المركز الخامس فيما رفع فياريال رصيده إلى النقطة الثانية وصل بها إلى المركز السادس عشر.

وجاء ترتيب هدافي الليجا بعد اللقاء على النحو التالي :-

1.لورينزو مورن ثلاثة اهداف

2.جيرارد مورينو ثلاثة اهداف

3.مويسيس جوميز هدفين

4.روبيرتو توريس هدفين

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5.سيرجيو جوارديولا نافارو هدفين

6.انطوان جريزمان هدفين

7.نبيل فقير هدفين

8.انتونيو بويرتاس هدفين

9.فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدفين

10.راؤول جارسيا هدفين

11.روجر مارتي سالفادور هدفين.

12- جاريث بيل هدفين