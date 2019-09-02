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رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2020 بعد نهاية الأسبوع الثالث

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب 2020 بعد نهاية الأسبوع الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ترتيب الفرق في الدوري الإسباني على النحو التالي 

1- إتليكو مدريد 9 نقاط

2- إتليتك بلباو 7 نقاط

3 - إشبيلية 7 نقاط 

4- ليفانتي 6 نقاط 

5- 5 نقاط 

6- أوساسونا 5 نقاط

7- الأفيس 5 نقاط

8- 4 نقاط 

9- غرناطة 4 نقاط 

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10- فالنسيا 4 نقاط 

11- سيلتا فيجو 4 نقاط

12- بلد الوليد 4 نقاط 

13- ريال سوسيداد 4 نقاط 

14- مايوركا 3 نقاط

15- ريال بيتيس 3 نقاط 

16- فياريال: نقطتين 

17- خيتافي:نقطتين 

18- إيبار: نقطة واحدة 

19- إسبانيول: نقطة واحدة 

20- ليغانيز: صفر نقطة

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