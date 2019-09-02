رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2020 بعد نهاية الأسبوع الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2020 بعد نهاية الأسبوع الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ترتيب الفرق في الدوري الإسباني على النحو التالي 1- إتليكو مدريد 9 نقاط 2- إتليتك بلباو 7 نقاط 3 - إشبيلية 7 نقاط 4- ليفانتي 6 نقاط 5- ريال مدريد 5 نقاط 6- أوساسونا 5 نقاط 7- الأفيس 5 نقاط 8- برشلونة 4 نقاط 9- غرناطة 4 نقاط Advertisements 10- فالنسيا 4 نقاط 11- سيلتا فيجو 4 نقاط 12- بلد الوليد 4 نقاط 13- ريال سوسيداد 4 نقاط 14- مايوركا 3 نقاط 15- ريال بيتيس 3 نقاط 16- فياريال: نقطتين 17- خيتافي:نقطتين 18- إيبار: نقطة واحدة 19- إسبانيول: نقطة واحدة 20- ليغانيز: صفر نقطة

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