رياضة | الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ40 في تاريخه.. ماذا فعل في 39 مشاركة سابقة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ40 في تاريخه.. ماذا فعل في 39 مشاركة سابقة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في التأهل رسميًا للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر، وذلك بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد "الإسماعيلية" ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

وانتهي الوقت الأصلي لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم الذهاب للأشواط الإضافية، والذي حسمها الفارس الأبيض بهدف سجله (مصطفي محمد) في الدقيقة 99 ليصعد بالفريق الأبيض للمباراة النهائية.

كيف تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر؟

تقابل الزمالك في لقاء دور الـ32 مع فريق منية سمنود وتغلب عليه 1/0، ثم تخطي عقبة الإنتاج الحربي في دور الـ16 بالفوز عليه بنتيجة 2 – 0، قبل أن يطيح بفريق المقاصة خارج البطولة من دور الثمانية بعدما فاز عليه بهدف دون مقابل، وأخيرًا تجاوز عقبة الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي بالفوز عليه 1 -0.

وسيواجه الزمالك في نهائي كأس مصر الفائز من مباراة بيراميدز ونظيره بتروجيت والمقرر إقامتها مساء غدا الاثنين، في الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

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تاريخ الزمالك في نهائي كأس مصر

تأهل الزمالك للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للمرة الـ40 في تاريخه، حيث شارك في نهائي البطولة 39 مرة سابقة، نجح في حصد لقب البطولة 26 مرة وحصل على مركز "الوصيف" 13 مرة، ويتطلع الفارس الأبيض للتتويج باللقب رقم 27 في تاريخه لمواصلة زحفه نحو تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم غريمه الأهلي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب بـ36 مرة.

أول ظهور للزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر كان موسم 1921 / 1922، وتغلب على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة ليصبح أول بطل في تاريخ البطولة المحلية، بينما كان آخر ظهور له في النهائي النسخة الماضية من البطولة، وحصد اللقب علي حساب سموحة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

توج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر 26 مرة علي حساب أندية (الأهلي "8 مرات"، الاتحاد "5 مرات"، غزل المحلة وسموحة كل منهما "مرتين"، بلدية المحلة "1"، انبي "1"، الاسماعيلي "1"، المصري "1"، الأوليمبي "1"، الشرطة "1"، وادي دجلة "1")، كما تقاسم لقب البطولة "مرتين" مع الأهلي.

واستطاع الزمالك التتويج بلقب كأس مصر 5 مرات (4 تواليًا) خلال آخر 7 نسخ من البطولة وذلك مواسم (2012 / 2013، 2013 / 2014، 2014 / 2015، / 2015 / 2016، 2017 / 2018)