رياضة | الاتحاد المصري لكرة السلة يعتمد كرة موحدة لجميع مسابقاته

وقال عبد المطلب: "تواجدنا في فعاليات كأس العالم، لحضور الجمعية العمومية لانتخاب الإفريقي هاماني نيانج رئيسا للاتحاد الدولي، وحضور ورش العمل الخاصة بتطوير الاتحادات وبطولات الأندية على الصعيدين القاري والعالمي وخاصة إن إفريقيا ستشهد انطلاق بطولة دوري الأبطال برعاية دوري المحترفين الأمريكي، وكذلك حضور حقل افتتاح كأس العالم والمباراة الإفتتاحية، لما يمثله تواجد ممثلين لمصر من أهمية في هذه البطولات".

وأضاف: "تناقشنا مع أعضاء الاتحاد الدولي حول تطوير الدوري المحلي وإعداد المنتخبات، وكانت هناك فرصة للتواصل مع بعض أعضاء الاتحادات وخاصة الأوروبيين، للإطلاع على أجندتهم الدولية لإعداد منتخبي الناشئين والناشئات لكأس العالم، ومنتخب 18 عام لبطولة أفريقيا العام القادم".

قرارات الاتحاد الأخيرة

وكان الاتحاد قد قرر مؤخرا توقيع غرامات مالية على اللاعبين، إبراهيم الجمال، عمر طارق، رميح سامح، عمرو الجندي. وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، إن هذه العقوبات جاءت بعد التحقيقات والاطلاع على تقرير الجهاز الفني بشٱن عدم انضمامهم لمنتخب مصر المشارك في بطولة الأفرو كان ٢٠١٩. ووقع الاتحاد غرامة مالية قدرها ٧٥ ألف جنيه على اللاعب إبراهيم الجمال، و٥٠ ألف جنيه على اللاعب عمرو الجندي بالإضافة إلى ٢٥ ألف جنيه بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، و٣٠ ألف جنيه على اللاعب عمر طارق، و١٥ ألف جنيه على رميح سامح.



وذكر الاتحاد المصري لكرة السلة، انه راعى التاريخ السابق للاعبين ومشاركتهم المستمرة مع منتخب مصر في البطولات السابقة.



ونبه الاتحاد على جميع اللاعبين بضرورة الالتزام بالانضمام للمنتخب حتى لا يكونوا عرضة للإيقاف أو الشطب وفقا للائحة الاتحاد.



وقرر الاتحاد الموافقة على مشاركة سيدات الأهلي في تصفيات المنطقة الخامسة بصفته بطلا للدوري، وبصفة أحتياطية فريق سبورتنج. وقرر الاتحاد إيقاف اللاعب كريم هشام عبد الفتاح، لاعب المصرية للاتصالات واحالته للتحقيق مع مخاطبة ناديه لارسال كافة المستندات الخاصة باللاعب للعرض على لجنة شئون اللاعبين.



كما قرر الاتحاد النظر في دخول الجماهير المباريات لحين الحصول على الموافقات الآمنية، مع تفويض الأستاذ محمد فتحي عضو مجلس الإدارة بتقديم دراسة لدخول الجماهير المباريات.