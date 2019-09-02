اونلاين | أونلاين YALLA PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال مدريد بث مباشر (جول هازارد ) BEIN MATCH تابع لايف ريال مدريد رابط م

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ينتظر عشاق كرة القدم العالمية والإسبانية مباراة قوية بين ريال مدريد وفياريال فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الإسبانى، فى المباراة التى ستقام على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star، يلا شوت.

وسيقام اللقاء فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورت beIN Sport HD 3 ويقدم الخليج 365 الرياضي بث عبر رابط سريع، جودة عاليه Koora Live.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق كالأتى :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

الدفاع : مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل

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أما التشكيل المتوقع لفياريال فسيكون كالتالي :

حراسة المرمى : أندريس فيرنانديز

الدفاع : ألبرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - ماريو جاسبار

خط الوسط : سانتي كازورلا - فيسينتي إيبورا - كارل توكو إيكامبي - مويسيس جوميز

الهجوم : سامويل تشوكويزي - جيرارد مورينو

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال ببطولة الدورى الإسبانى اليوم يمكنكم متابعة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Online، مشاهدة المباراة الثالثة لمدريد بالليجا.

ويسعى ريال مدريد للعودة للإنتصارات بعد التعادل فى الجولة السابقة أمام بلد الوليد بهدف لكل فريق بينما كان فاز الريال فى المباراة الأولى على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 3_1.