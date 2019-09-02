اونلاين | كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فياريال بث مباشر كورة جول KORA STAR رابط ماتش الريال ضد فياريال beIN SPO

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فياريال بث مباشر كورة جول KORA STAR رابط ماتش الريال ضد فياريال beIN SPO والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مبارة ريال مدريد وفياريال بث مباشر كورة ستار kora star حيث يخوض نادي ريال مدريد مباراة قوية ضد فياريال مساء اليوم الأحد والموافق 1/9/2019 في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني laliga.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال:

ويستضيف ملعب لا سيراميكا مباراة ريال مدريد real madrid مع فياريال مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات، شاهد وتابع مباراة ريال مدريد لحظة بلحظة kora star كورة ستار.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط بينما فياريال بالمركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة، مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت yallashoot، مباراة ريال مدريد اليوم كورة لايف kora live.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

Advertisements

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيرخيو راموس، فاران ، داني كرفخال، مارسيلو

خط الوسط: كاسميرو، لوكا مودرتش، توني كروس

خط الهجوم : كريم بنزيمة، جونيور فنيسيوس، جاريث بيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر:

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع فياريال في الدوري الاسباني عبر قناة بي ان سبورت 3 bein sport بتعليق رؤوف خليف، مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر كورة اون لاين kora online.