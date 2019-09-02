اونلاين | يلا شوت 7sty مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فياريال بث مباشر كورة جول KORA GOAL كورة لايف Kora LIVE

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فياريال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم والتي يستضيفها ملعب إستاد لا سيراميكا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر والتي ستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر الروابط التي سيوفرها لكم موقع الخليج 365 الرياضي مثل كورة أونلاين KORA ONLINE وكورة ستار KORA STAR وغيرها من الروابط الأخرى التي سننشرها لكم في السطور أدناه.

لايف فور إتش دي LIVE7HD وقبل المباراة نجح ريال مدريد في حصد أربعة نقاط من أول مباراتين بالفوز في اللقاء الأول والسقوط في فخ التعادل بالمباراة الثانية فيما جمع فياريال نقطة يتيمة وضعته في المركز العاشر بالتعادل في مباراة والسقوط في فخ الخسارة بالمباراة الثانية.

يلا شوت حصري YALLA SHOT 7SRY وسيعمل فريق نادي فياريال على إستغلال الحالة المعنوية السيئة للاعبي الريال من أجل الحصول على الثلاثة نقاط التي ستساعدهم كثيراً على إحتلال مركز متقدم على لائحة الليجا التي يحمل برشلونة لقبها.

كورة لايف KORA LIVE كورة ستار KORA STAR كورة أونلاين KORA ONLINE كورة جول KORA GOAL تتيح متابعة المباراة على الهواء مباشرةً.

وكما عودكم موقع " الخليج 365 الرياضي " يمكنكم متابعة المباراة عبر روابط الأسطورة لايف OStora Live وبي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD.

بالإضافة إلى أن اللقاء سينقل عبر القنوات التالية :-

• Polsat Sport

• canale 5 italia

• RTS 1 Serbia

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• TVi portugal

• Arena Sport 1

• beIN SPORTS HD 1

• Sky Sport 1 Deutschland

• BT Sport 2 / HD

• TVP Sport HD

• Ziggo Sport Select HD

• Club RTL

• Movistar Liga de Campeones HD

• Eleven Sports 1 HD portugal

• DAZN 1 HD