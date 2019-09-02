اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر REAL MADRID يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح شوت PLUS

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بث مباشر متابعة مباراة ريال مدريد ضد فياريال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد لا سيراميكا يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر لحساب مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

كورة جول KORA GOAL وقبل اللقاء يدخل فريق نادي الريال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط جمعها بالفوز في المباراة الافتتاحية قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي الجولة الماضية على ملعبه ووسط جماهيره مع فريق نادي بلد الوليد.

لايف فور إتش دي LIVE7HD في المقابل يحتل فريق نادي فياريال صاحب الأرض والجمهور المركز الثالث عشر بعد أن حقق التعادل في الجولة الأولى ومني بالخسارة الأولى له في الجولة الماضية ما يجعل الجهاز الفني يعول على تحقيق الفوز بتلك المباراة الهامة.

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كورة ستار KORA STAR ويعول زين الدين زيدان على كتيبة من الأسماء اللامعة أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما من أجل تحقيق الثلاثة نقاط لمواصلة مطاردة إشبيلية وأتلتيكو مدريد على الصدارة فيما تسعى الغواصات الصفراء لحجز مقعدها في المراكز المؤهلة لإحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وكما عودكم موقع " الخليج 365 الرياضي " يمكنكم متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر التي سننشرها لكم في السطور أدناه والتي تتمثل في يلا كورة أونلاين Yalla Kora Onlime بالإضافة إلى روابط الأسطورة لايف OStora Live وبي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة المملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حالة تم إنقطاع البث في أي دقيقة يجب على الزائر القيام بعمل تحديث للصفحة من أجل الإستمتاع بمشاهدة وعيش تجربة رائدة وفريدة من نوعها في نقل المباريات على الهواء مباشرةً بعيداً عن الاحتكار