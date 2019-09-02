اونلاين | يلا شوت WON مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر (GOAL REAL) بي إن سبورتس SPORTS اون لاين جودة متعددة

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تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في تمام التاسعة مساءً لمتابعة مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني

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من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

الدفاع : مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل

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أما التشكيل المتوقع لفياريال فسيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : أندريس فيرنانديز

الدفاع : ألبرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - ماريو جاسبار

خط الوسط : سانتي كازورلا - فيسينتي إيبورا - كارل توكو إيكامبي - مويسيس جوميز

الهجوم : سامويل تشوكويزي - جيرارد مورينو

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD 3 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 3 AR

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