اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر| كورة جول مباراة الزمالك والاتحاد جودات متعددة ON LIVE SPORT

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بقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بث مباشر كورة لايف KOORA LIVE ، اليوم ضمن مبارايات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والتي تقام على ستاد الإسماعيلية، ويدخل نادي الزمالك المباراة وليس أمام بديل عن الفوز والصعود لنهائي البطولة لمواجهة الفائز من بيراميدز وحرس الحدود في المباراة النهائية ومن ثم تحقيق اللقب وتعويض الجماهير عن خسارة بطولة الدوري في الرمق الاخير من المسابقة لصالح الغريم التقليدي النادي الاهلي والذي خرج من الكاس أمام الاهلي.

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تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، بث مباشر للمباراة عبر KOORA STAR ,سيتم اذاعة المباراة عبر قناة ON SPORT ، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قناة NileSport.

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر كول كورة تشكيل الزمالك الاقرب للمباراة

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في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبدالله جمعة.

في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: مصطفى محمد.

متابعة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري لحظة بلحظة بث الاسطورة لايف جودة عالية بدون تقطيع ويدخل الزمالك اللقاء بعد عزز صفوفه بالعديد من الصفقات المميزة في مقدمتهم محمد او ناجم واشرف بن شرقي ومصطفى محمد بالاضافة الى التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو والذي حقق الفوز في اول مباراتين له مع الفارس الابيض على فريقي ديكاداها في دوري ابطال افريقبيا ومصر المقاصة في بطولة كأس مصر ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.