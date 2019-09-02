الامارات | سعيد بن طحنون يفتتح «أكاديمية الكابتن» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون يفتتح «أكاديمية الكابتن» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أكاديمية الكابتن الرياضية، في مدينة الشامخة بأبوظبي، التي ستكون مخصصة لاكتشاف المواهب في ألعاب الجمباز والسباحة والتايكواندو والباليه والأيكيدو وكرة القدم.

حضر حفل الافتتاح رئيس مجلس إدارة شركة الكابتن لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، عبدالله المنهالي، ومدير الشركة حامد سعد، وعدد كبير من اللاعبين القدامى في الحفل الذي أقيم بمدرسة المنارة بمدينة الشامخة.

Advertisements

من جهته، قال لاعب بني ياس السابق، حامد سعد، إن «شركة الكابتن تعمل على تقديم خدمات رياضية للمواهب الشابة، بهدف اكتشافها، وتقديمها إلى المنتخبات الوطنية، وذلك في ألعاب الجمباز والسباحة والتايكواندو والباليه والأيكيدو وكرة القدم».

وأضاف: «نتوجه بالشكر إلى الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، على حضوره حفل الافتتاح، إذ إن حضوره يعدّ دعماً كبيراً لانطلاقة الأكاديمية، التي نأمل أن تكون فرصة لتقديم أبطال رياضيين، وذلك في أقل مشاركة من الشركة لخدمة القطاع الرياضي في الدولة».

تمارس في الأكاديمية ألعاب فردية عدة.