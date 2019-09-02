الامارات | كروس يستبعد فوز ألمانيا بلقب «يورو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن كروس يستبعد فوز ألمانيا بلقب «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى الألماني الدولي توني كروس، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، أن منتخب بلاده ليس من بين المرشحين للفوز بلقب يورو 2020، رغم البداية المثالية في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية.

وقال توني كروس، في تصريحات لصحيفة «فيلت إم سونتاج» الألمانية أمس: «ينقصنا شيء ما لكي نكون أحد المرشحين في البطولة»، وأضاف «لكنني أعتقد أننا نسير بشكل جيد منذ كأس العالم».

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ويعتقد كروس، البالغ من العمر 29 عاماً، أن المنتخب الألماني بات أكثر قوة منذ مونديال روسيا 2018 بعد الخروج المحبط من دور المجموعات، وأضاف «أرى أننا أصبحنا أفضل مما كنا عليه قبل كأس العالم».

وأكد «لدي شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، لكنني أيضاً أدرك أننا مازلنا في حاجة لتثبيت أقدامنا أكثر هذا العام».

ويلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه الهولندي الجمعة المقبل، قبل السفر لمواجهة ايرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.