الامارات | بروسيا دورتموند.. «الحب الحقيقي» لا يموت

شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند.. «الحب الحقيقي» لا يموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضرب عشاق كرة القدم العالمية المثل بجمهور فريق بروسيا دورتموند الألماني في الوفاء للنادي ومؤازرته مهما كانت الظروف، إذ لا يصاب أنصار «القمصان الصفراء» بالكلل أو الملل من أي سقوط لفريقهم في الدوري الألماني لكرة القدم، وتجدهم يجددون الثقة بلاعبيهم في المباراة التي تليها مباشرة، رافعين وشاحاتهم التي تحمل شعاراً بالألمانية: «Echte Liebe»، وتعني «الحب الحقيقي».

ولم يتأثر الحضور الجماهيري خلف دورتموند كل موسم على الرغم من السيطرة التي يفرضها الغريم التقليدي بايرن ميونيخ في «البوندسليغا»، الأكثر وهجاً وهيمنة على البطولات (29 دورياً محلياً و18 كأساً ألمانية و5 دوريات أبطال أوروبا)، مقابل (8 دوريات محلية و4 كؤوس ألمانية وبطولة دوري أبطال واحدة) لدورتموند.

وكشفت دراسة أجراها أخيراً المعهد الدولي للدراسات الرياضية، أن جماهير نادي بروسيا دورتموند تتصدر قائمة الجماهير الأكثر وفاء لناديها في العالم، بمعدل حضور يبلغ 80 ألف متفرج في المباراة الواحدة بين عامي 2013 و2018، يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي (75 ألفاً)، وبرشلونة الإسباني (74 ألفاً)، ثم بايرن ميونيخ الألماني (73 ألفاً)، فريال مدريد الإسباني (69 ألفاً).

وبعد تتويجه بلقب كأس السوبر الألماني على حساب بايرن ميونيخ مطلع الموسم الحالي، سقط دورتموند في الجولة الثالثة من الدوري الألماني، أول من أمس، والمثير للدهشة أن الهزيمة جاءت على يد فريق يونيون برلين الصاعد حديثاً الى الأضواء، بثلاثية مقابل هدف، وسط صدمة لجمهور دورتموند، خصوصاً أن فوز فريق العاصمة المغمور يعتبر الأول في تاريخه في «البوندسليغا».

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وتوقف رصيد دورتموند عند ست نقاط في المركز الخامس، فيما يمضي بايرن ميونيخ في القمة كالعادة.

ولأنه دورتموند الذي يتمتع جمهوره بصفات فريدة، فإن المراقبين لن تصيبهم الدهشة إذا شاهدوا مدرجات مباراتهم المقبلة أمام باير ليفركوزن ممتلئة عن بكرة أبيها في استاد «سيغنال إيدونا بارك» الذي يلقبونه بـ«ملعب الرعب».

وقبل أيام، منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بوروسيا دورتموند جائزة على هامش مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، لدوره الرائد في حملة كرة القدم الألمانية ضد الجماعات اليمينية المتطرفة، حيث قام بعدد من الأنشطة والمبادرات، حسبما أعلن «يويفا» على موقعه الإلكتروني الرسمي، مشيراً إلى أنه «على مدار سنوات عديدة سعى دورتموند لتغيير المواقف من خلال تثقيف بعض مشجعي النادي والتواصل معهم في مواجهة اليمين المتطرف».

يذكر أن بروسيا دورتموند تأسس عام 1909 ويقع مقره في مدينة دورتموند بولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا، ويعرف بكثرة مشجعيه، حيث يمتلك أكثر من 100 ألف عضوية، ما يجعله الأكبر في ألمانيا.

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