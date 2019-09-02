الامارات | منتخب الإمارات لكرة الماء يشارك في «خليجي الكويت»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات لكرة الماء يشارك في «خليجي الكويت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف منتخب الإمارات لكرة الماء جمعة صالح الغيلاني، أن المنتخب سيظهر لأول مرة في بطولات الخليج بعد غياب دام عقوداً، وذلك من دون خوض أي مباراة ودية في معسكره الداخلي الذي استمر لمدة أسبوعين في نادي الجزيرة، مشيراً إلى أن الإمكانات المتاحة، وعدم وجود أي فريق لكرة الماء في الإمارات منعا الأبيض من الإعداد بقوة للبطولة، وعلى أمل أن تكون هذه البداية من أجل تحرك الأندية وتأسيس اللعبة في أنديتنا.

ويغادر المنتخب غداً إلى الكويت للمشاركة في خليجي السباحة الذي يبدأ ببطولة كرة الماء، وتستمر بين 5-8 سبتمبر الجاري، ويستهل أبيض السباحة أول مباراة الخميس المقبل.

وقال الغيلاني، لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد السباحة أصرّ على تكوين منتخب كرة الماء، وبداية اللعبة وعودتها من جديد رغم ظروف المشاركة الصعبة، إلا أن هذه المشاركة تعتبر البداية من أجل تحرك أنديتنا المحلية لبداية اللعبة وتنظيم دوري قوي، ويسعى المنتخب الوطني إلى البداية الجيدة رغم صعوبتها بسبب وجود منتخبات قوية مثل الكويت والسعودية». وأضاف: «سعيد بالتجربة والبداية الأولى والمعسكر الداخلي الذي استمر لمدة أسبوعين بتدريبات صباحية ومسائية، ومن دون مباراة ودية على عكس المنتخبات القوية مثل الكويت الذي استعد للبطولة بمعسكر خارجي ومباريات قوية، وأتمنّى أن تكون المشاركة الأولى إيجابية ويستطيع المنتخب أن يحقق شيئاً فيها، رغم ما سبق ذكره من ضعف إعداد وعدم خوض أي مباريات ودية».

ويقود المنتخب المدرب إسماعيل الحوسني، ويضم كلاً من حمد محمد، أحمد راشد، علي عبدالله، علي مسعود، أحمد خليل، محمد الصباغ، سعيد خالد، غانم غالب، جعفر عبدالله، عبدالله إبراهيم، وسهيل بدر.