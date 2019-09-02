الامارات | الجوجيتسو تظهر في «أسبوع أبوظبي للتحدي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجوجيتسو تظهر في «أسبوع أبوظبي للتحدي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الجوجيتسو عن استكمال التحضيرات اللازمة لتسجيل حضوره، خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشتمل على سلسلة فعاليات، أبرزها بطولة القتال النهائي UFC 242 السبت المقبل.

وتقام بطولة الجوجيتسو على مدار يومين (اليوم وغداً) في مركز مارينا مول التجاري بأبوظبي، بمشاركة ثمانية لاعبين من أبناء من الدولة، جنباً إلى جنب مع ثمانية لاعبين دوليين من البرازيل ومونتينيغرو (الجبل الأسود) والمغرب واليمن وفلسطين، لخوض نزالات مفعمة بالتشويق والحماسة ضمن فئتي الوزن الخفيف والمتوسط.

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وستجري التصفيات لنزالات الوزن الخفيف والمتوسط، خلال اليوم الأول للبطولة من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة 6:30 مساءً، في حين تُقام النزالات النهائية في اليوم الثاني للبطولة (الثالث من سبتمبر) ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة 6:30 مساء في مركز مارينا مول التجاري، بجانب باقة من العروض الخاصة المقررة، خلال يومي البطولة بين الساعة الثالثة و4:30 مساءً.

وقال مدير إدارة التسويق والمالية، محمد حسين المرزوقي: «من وجهة نظر اللاعبين الإماراتيين، تمثل هذه البطولة فرصة جديدة لاختبار أنفسهم في مواجهة بعض من ألمع المواهب الدولية في اللعبة».

وسيشارك من الإمارات كل من طالب صالح الكربي ومحمد علي السويدي وعمر الفضلي وخالد الشحي، ضمن فئة الوزن الخفيف، في حين سيشارك كل من محمد الكعبي وسعود الحمادي ومحمد الأميري ومحمد القبيسي، ضمن فئة الوزن المتوسط.