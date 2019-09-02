الامارات | 5 علامات بارزة في مواجهة خورفكان والنصر

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات بارزة في مواجهة خورفكان والنصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق خورفكان في تحقيق أول نتيجة إيجابية له الموسم الحالي بعد تعادله مع النصر سلباً، أول من أمس، في الجولة الثانية لمسابقة كأس الخليج العربي. وتميزت المباراة بمشاهد عدة، أبرزها عودة قوية لحارس مرمى المنتخب الوطني السابق ونادي خورفكان محمد يوسف، الذي كان نجم المباراة، إضافة الى مستوى المباراة الفني، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن الأداء الهجومي المكثف على الرغم من عدم تسجيل أهداف.

مباراة هجومية

ظهرت المباراة هجومية من قبل مدربي الفريقين البرازيليين باولو كاميلي مدرب خورفكان وكايو مدرب النصر، على الرغم من كونهما أعلنا أن المباريات الأولى لكأس الخليج العربي هي للوقوف على الجاهزية الفنية قبل انطلاق بطولة الدوري، وأسهمت براعة حارسي المرمى في عدم تسجيل الأهداف.

لياقة براندلي

قدّم نجم النصر، الهولندي براندلي كواس، مباراة مميزة فنية من خلال صنع الهجمات لنفسه ولزميله الإسباني نيغريدو، وكان قريباً من التسجيل في فرص عديدة دون أن يشكو درجات الحرارة والرطوبة العالية في إشارة لتملكه لياقة بدنية عالية ستساعده على أن يكون مؤثراً طوال الموسم.

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5 أجانب

لعب خورفكان بخمسة برازيليين منذ الدقيقة 76، في تشكيلة غير مسبوقة، بعد مشاركة اللاعب انتونيو جونيور بدلاً من فهد حديد، وانضم إلى كل من مواطنيه روبسون، وبيدرو جونيور، وبيسمارك فييرا، وروفائيل جوميرس، ورغم ذلك لم يتمكن «النسور» من تغيير النتيجة.

محمد يوسف

نجح حارس مرمى المنتخب الوطني السابق وخورفكان محمد يوسف، من تقديم مستوى فني عالٍ تصدى من خلاله لأكثر من خمس كرات محققة بفضل يقظته، ليحجز بدوره مقعده في التشكيلة الرئيسة، مرسلاً رسالة للجهاز الفني للأبيض الإماراتي مفادها جاهزيته للعودة إلى صفوف المنتخب.

تشجيع مشترك

اتحد جمهور اتحاد كلباء مع جمهور خورفكان في المدرجات برابطة موحدة معاً لتشجيع نسور خورفكان، في المباراة التي أقيمت في ملعب كلباء، وذلك في مبادرة جديدة غير مسبوقة بكأس الخليج العربي، كما رفع جمهور خورفكان لافتة كبيرة تقدموا بها بالشكر لشركة كلباء لكرة القدم ووجهوا من خلالها الشكر لحسن الاستضافة.