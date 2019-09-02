الامارات | ورشة «إسعاد» تعريفية في دبي البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة «إسعاد» تعريفية في دبي البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أخيراً، ورشة تعريفية عن بطاقة إسعاد لموظفي النادي، بهدف شرح الأهداف والمميزات الخاصة والشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة.

وقدّم رئيس قطاع التسويق في لجنة بطاقة إسعاد حسن سيف الشامسي، عرضاً مبسطاً وقيماً عن بطاقة إسعاد التي تمثل احدى مبادرات القيادة العامة للشرطة لإسعاد الموظفين، من خلال توفير الخصومات على الخدمات والمنتجات. وقدم الشامسي شرحاً يتعلق بالتعريف بالبطاقة والمستفيدين منها وصلاحية الاستخدام وتصنيف القطاعات وقنوات التسويق والإعلان، وامتيازات العملاء والموردين وقنوات التواصل والشروط العامة وإجراءات التسجيل والأحكام كافة، إلى جانب إحصاءات مهمة.

وحرص عدد كبير من موظفي ومنتسبي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي انضم إلى كوكبة الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة التي تستفيد من مميزات هذا المشروع الذي ترعاه القيادة العامة لشرطة دبي على الحضور والاستماع لكل الجوانب.

ووجه عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي محمد عبدالله حارب، الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على هذا المشروع والمبادرة التي أضحت حديث المجتمع بفضل المميزات الكثيرة التي يحصل عليها حامل هذه البطاقة في تسهيل الكثير من الأمور المتعلقة بالشراء والاستفادة من التخفيضات المتعددة والكثيرة.