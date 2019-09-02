شكرا لقرائتكم خبر عن موندو ديبورتيفو: فشل انتقال نيمار لبرشلونة هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت مفاوضات انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفى الجارى، إلى طريق مسدود، ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أبلغت ليونيل ميسى وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، ثلاثى البارسا بفشل صفقة نيمار أمس الأول، قبل الرد رسميًا على طلبات سان جيرمان، كما تم إبلاغ الإسبانى إرنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، بأن نيمار لن يكون ضمن قائمة الفريق الخاصة بالموسم الحالى.

وتواصل مسؤولو برشلونة مع نيمار، لإبلاغه بأن النادى بذل كل ما في وسعه للحصول على خدماته، إلا أن طلبات سان جيرمان كانت مرتفعة للغاية.

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا سيغلق اليوم الإثنين، وبات من الصعب إتمام الصفقة، إلا إذا قرر سان جيرمان وضع شروط جديدة للتخلى عن نيمار، وكانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» قد كشفت قبل هذا التقرير عقبة كبيرة واجهت المفاوضات، بعد أن أبلغ برشلونة، إدارة سان جيرمان، بأنه يرفض مطالبها المادية من أجل التعاقد مع نيمار.

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وأشارت إلى أنه عقب انتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ، فإن ليوناردو المدير الرياضى لسان جيرمان طلب ضم عثمان ديمبلى وكلير توديبو وإيفان راكيتيتش، بالإضافة إلى مبلغ من المال لم يتفق الاتفاق عليه، للسماح لنيمار بالعودة إلى برشلونة. وفشل برشلونة في إقناع اللاعبين بالانتقال إلى سان جيرمان، ولذلك عاد النادى الفرنسى إلى طلبه الأول في المفاوضات، وهو الحصول على مبلغ ضخم يتجاوز الـ200 مليون يورو، لترك نيمار يرحل عن «حديقة الأمراء»، وأبلغ برشلونة إدارة سان جيرمان بالأمس عبر البريد الإلكترونى أنه يرفض دفع هذا المقابل الضخم.

وأكدت الصحيفة أنه حتى نهاية الميركاتو، اليوم الإثنين، لا توجد فرصة لعودة نيمار إلى برشلونة إلا بتحقق شرطين؛ الأول هو أن ينجح الوسيط بينى زافانى في الضغط على سان جيرمان، لإعادة صيغة مطالبه في الصفقة، أما الشرط الثانى، فهو نجاح برشلونة في إقناع ديمبلى وتوديبو وراكيتيتش باللعب في سان جيرمان خلال الموسم الحالى.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفى إيطالى عن وجود نية لدى يوفنتوس لإبرام صفقة دفاعية من صفوف برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وبحسب صحيفة «كورييرى ديلو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع المدافع الفرنسى صامويل أومتيتى لاعب البلوجرانا لتدعيم الخط الدفاعى بعد إصابة جورجيو كيللينى. وتعرض كيللينى للإصابة بقطع في الرباط الصليبى بالركبة اليمنى، خلال تدريبات السيدة العجوز، ومن المُقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة، حيث سيغيب على الأقل لـ4 أشهر، وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس لن يُفرط في الثنائى ديميرال وروجانى، ولكن رغم ذلك يدرس خيار ضم أومتيتى.

يُذكر أن أومتيتى فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا، لصالح مواطنه كليمونت لينجليت، منذ الموسم الماضى حين تعرض لعدة إصابات، بينما أظهر المدافع الشاب إمكانيات كبيرة ليُحافظ على مكانه في دفاع الفريق الكتالونى.