شكرا لقرائتكم خبر عن «يستاهلوا وزنهم دهب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرجت مصر بالعديد من المكاسب بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الماضى بمشاركة 54 دولة، فبجانب حصد البعثة المصرية البطولة عقب احتلالها المركز الأول وتحقيق رقم قياسى غير مسبوق برصيد 273 ميدالية متنوعة، بواقع 102 ميدالية ذهبية، 98 فضية، و73 برونزية، فإن مصر حجزت أكثر من مقعد بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو 2020، فضلا عن تأهل منتخب السيدات لتنس الطاولة، بعد فوزه بذهبية الفرق بدورة الألعاب الإفريقية، بالإضافة إلى مقعدين في منافسات الفردى. كما صعد منتخب الرجال لتنس الطاولة، بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الإفريقية، أيضاً بالإضافة إلى مقعدين في منافسات الفردى، وتأهلت اللاعبة ميار شريف، بعد فوزها بذهبية منافسات فردى السيدات للتنس الأرضى، إلى الأوليمبياد لأول مرة في تاريخ مصر، برفقة مواطنها محمد صفوت عقب حصده ذهبية منافسات الفردى رجال، وحجز القوس والسهم مقعدا في الأوليمبياد ضمن منافسات الزوجى المختلط، بالإضافة إلى مقعد في منافسات فردى الرجال، ومقعد في منافسات فردى السيدات، عقب فوزهم بذهبية دورة الألعاب الإفريقية، وأصبحت مصر منفردة حاليًا بالرقم القياسى الخاص بأكثر دولة حققت ميداليات في دورة واحدة برصيد 273 ميدالية متنوعة، بعدما كسرت الرقم القياسى التاريخى الذي كان مسجلًا باسم نيجيريا في نسخة عام 2003 برصيد 240 ميدالية متنوعة.

كما كسرت مصر رقمها القياسى السابق الخاص، وأصبحت الأكثر حصدًا للميداليات الذهبية في نسخة واحدة، المسجل برصيد 90 ذهبية في دورة عام 1991، لتكتب البعثة المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما تم إحراز 102 ميدالية ذهبية في هذه النسخة الأخيرة بالمغرب، بالإضافة إلى كسر حاجز الـ217 ميدالية متنوعة الذي حققته مصر خلال النسخة الماضية من دورة الألعاب الإفريقية 2015 والتى فازت بلقبها البعثة المصرية أيضًا.

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وعادت البعثة أمس من المغرب بعد انتهاء الدورة وسط استقبال حافل للأبطال الذين شرفوا مصر بإنجاز جديد أثبت للجميع أنهم «أبطال يستاهلوا تقلهم دهب» كما وصفهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وينتظرون التكريم تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال البطولة، وطالب الخبراء بضرورة الاهتمام بالأبطال وإعداد من تأهل منهم لدورة الألعاب الأوليمبية من الآن من خلال توفير معسكرات خارجية وتقديرهم ماديا ومراعاة ظروف من يدرس حتى تتاح أمامه الفرصة للتحضير للمحافل الدولية المقبلة.

وينتظر أن تعقد اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة برنامج إعداد الأبطال المتأهلين لدورة الألعاب الأوليمبية،بجانب مناقشة التقارير الفنية الخاصة بكل اتحاد شارك في الدورة الإفريقية كما تدرس اللجنة مطالبة وزارة الشباب والرياضة بزيادة الدعم المالى للاتحادات للمساعدة في إقامة معسكرات خارجية وصرف مكافآت للأبطال والحفاظ على المواهب التي ضربت المثل خلال دورة المغرب.

من ناحية أخرى، أقام السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب اليوم مأدبة للدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وإدارة البعثة المصرية، وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واللواء أحمد ناصر رئيس الأوكسا، الدكتور عماد البنانى سكرتير عام الأوكسا، المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة، المهندس الباسل عبدالله رئيس البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

من جانبه كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» عن وجود خطة منظمة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات المختلفة من أجل استثمار الإنجاز الكبير الذي تحقق في المغرب واستكماله في أوليمبياد طوكيو 2020، وأوضح صبحى أن الدعم الكبير الذي حصلت عليه البعثة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كان له دور كبير وإيجابى في نفوس اللاعبين ودفعهم لتحقيق الإنجاز خصوصا بعدما قام بتكريم لاعبى شباب اليد الذي حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم، لافتا إلى أن هناك 22 لعبة تأهلت إلى الأوليمبياد وسيتم تجهيز خطة إعداد لتحقيق نتائج طيبة تليق بمصر بالأوليمبياد، وشدد صبحى على أن هناك مكافأة مالية كبرى تنتظر اللاعبين فضلا عن تكريم الدولة والشعب المصرى لهم الذي يعتبر أهم من أي مبالغ مالية، مشيرا إلى أنه كلف المكتب الفنى بوزارة الرياضة بإعداد ملف تفصيلى عن المكافآت المالية لصرفها للاعبين فور عودتهم إلى أرض الوطن، وأوضح أن الإنجاز الذي تحقق كان مخطط له منذ سنة وشهرين.