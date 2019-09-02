شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يحسم مصير المهاجم الأجنبي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد، ظهر اليوم «الاثنين»، مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مؤتمراً صحفياً بمقر النادى في الجزيرة، لتقديم السويسرى رينينه فايلر مديراً فنياً للفريق الكروى الأول بالنادى، خلفاً للأوروجويانى مارتن لاسارتى، الذي تمت إقالته على خلفيه الخسارة أمام بيراميدز والخروج من كأس مصر، ووصل السويسرى «فايلر»، مساء أمس «الأحد» للقاهرة، من اجل تسلم المهمة الفنية، عقب انتهاء المؤتمر الصحفى، خاصة أنه سيقود مباراة الفريق أمام كانو سبورت، بطل غينيا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 14 سبتمبر الجارى، واستقدم «فايلر» 3 مدربين أجانب في الجهاز الفنى، وهم: ديفيد سيزا في منصب المدرب العام، وتوماس بينجيللى مدرباً للأحمال، وميشيل ياناكونى مدرباً لحراس المرمى، ومن المنتظر أن يقوم المدير الفنى بجولة تفقدية داخل النادى، عقب انتهاء المؤتمر الصحفى ومعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً، كما سيعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل خوضه أول مران رسمي.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى السويسرى طلب عدة تقارير خاصة بمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وأيضاً الماضية، وأيضاً حالة اللاعبين المصابين، وأرز مواطن القوة والضعف في الفريق، كما طلب خوض مباراتين وديتين للتعرف عن قرب على اللاعبين قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.

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فيما حرصت لجنة التخطيط على الاجتماع بمحمد يوسف، المدرب العام السابق، مساء أمس الأول، ووجهت الشكر له على الفترة التي قضاها داخل الجهاز الفنى خلال فترة تواجده مع الفرنسى باتريس كارتيروون ثم تولى مهمة القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مارتن لاسارتى، كما قام حراس الأهلى محمد الشناوى وشريف إكرامى وأحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير بتكريم طارق سليمان.

من جهة أخرى، أرجأت لجنة التخطيط الاستقرار على اللاعب الأجنبى الذي من المقرر أن يرحل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل رغبة التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد، ومن المنتظر أن تعرض اللجنة العديد من السير الذاتية لعدد من المهاجمين الأجانب على السويسرى رينينه فايلر لاختيار الأفضل، على أن يحدد المدير الفنى اللاعب الأجنبى الذي سيرحل عن الفريق حيث تضم قائمة الفريق كلاً من وليد أزارو وجونيور أجاى والمالى اليو ديانج وعلى معلول والأنجولى جيرالدو.

على الجانب الآخر، انتظم صالح جمعة، لاعب الأهلى، في تدريبات الفريق المقامة على أرض ملعب استاد مختار التتش، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي اشتكى منها مؤخرا، وشارك جمعة في التدريبات البدنية والجانب الفنى الذي خاضه الفريق والذى اشتمل على تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، وتنفيذ بعض الجوانب الخططية، فيما خاض الثنائى سعد سمير ومحمد محمود جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق.