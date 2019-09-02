شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يرحب بتجديد عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول، حال تحقيق أي انتصارات حتى الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، وأكد مسؤولو النادى أن التتويج بالبطولة هو الهدف الأساسى لهم، ووعد مسؤولو القلعة البيضاء اللاعبين بصرف مكافآت استثنائية بخلاف المنصوص عليها في اللائحة حال حصد اللقب ليكون خير تعويض عن ضياع بطولة الدورى التي فاز بها النادى الأهلى وحسمها لصالحه في الجولات الأخيرة.

على جانب آخر، رحب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بتجديد تعاقده لمواسم أخرى، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل، ومن حقه التوقيع لأى ناد في شهر يناير المقبل، مما جعل إدارة النادى تسارع في حسم الملف، وطلب تقديره ماديا مثلما حدث مع أكثر من لاعب بالفريق، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة معه عقب الانتهاء من منافسات بطولة كأس مصر.

فيما تمسك مسؤولو النادى ببقاء اليونانى أنطونيو، مدرب أحمال الفريق الكروى الأول، رافضا طلبه بالرحيل عن الجهاز الفنى عقب مباراة الاتحاد السكندرى التي أقيمت أمس، لتلقيه عروضا خارجية خلال الفترة الأخيرة، حيث أشاد الجهاز الفنى، بقيادة الصربى ميتشو، بإمكانيات مدرب الأحمال وطلب استمراره خلال الفترة المقبلة مع الفريق، نظرا لأهمية دوره في الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد لبطولة الدورى الممتاز وتلاحم المباراة لمشاركة القلعة البيضاء في أكثر من بطولة هذا الموسم.

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فيما حذر مجلس الإدارة، الثنائى كريم بامبو وإسلام جابر من الخروج عن النص خلال الفترة المقبلة، وطالبهما بالالتزام داخل الملعب واحترام قرارات الجهاز الفنى، وهددهم بعقوبات قاسية حال تكرار ما قاموا به مؤخرًا.

في نفس السياق، حصل مجلس الإدارة على مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، نظير بيع أيمن حفنى، الذي طلب الموافقة على رحيله لناديه السابق، خاصة أن فرصة مشاركته مع الزمالك ستكون صعبة في الموسم الجديد، في ظل تعاقد النادى الأبيض مع عدد وافر من اللاعبين في نفس مركزه. وأنهى مسؤولو الناديين إجراءات الصفقة خلال الأيام الأخيرة، وتسلم المقاصة الاستغناء الخاص باللاعب بعد حسم صفقة شرائه نهائياً، وكان حفنى تلقى عدة عروض محلية بخلاف عرض المقاصة، من أندية الإسماعيلى والمصرى والمقاولون، إلا أنه فضل العودة لصفوف الفريق الفيومى.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة النادى صرف مكافآت فورية للاعبى فريق اليد الأول، وذلك عقب تحقيقهم المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية، حيث عادت بعثة الفريق، أمس، عقب تأديتهم مناسك العمرة بالسعودية.

على جانب آخر، أصبح محمد أحمد كماتشو، لاعب الفريق الكروى الأول، على أعتاب الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة «ميتشو»، ودخل اللاعب في مفاوضات مكثفة مع مسؤولى نادى الإسماعيلى، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتواصل مسؤولو الدراويش مع «كماتشو»، خلال الفترة الأخيرة، لجس نبضه، حيث رحب اللاعب بالانتقال إلى صفوف الإسماعيلى، ومن المنتظر أن يرحل اللاعب في صفقة انتقال حر بعدما قرر مسؤولو القلعة البيضاء عدم قيده في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.