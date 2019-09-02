شكرا لقرائتكم خبر عن النني يبدأ رحلة جديدة مع بشكتاش بعد معاناته من جحيم «أيمري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدولى المصرى محمد النني، المنضم حديثاً إلى فريق بشكتاش التركى، أنه متحمس للانضمام لأحد أكبر الأندية في تركيا، مشيراً لتطلعه لتحقيق أهداف الفريق في بطولة الدورى التركى والدورى الأوروبى.

وكان بشكتاش التركى أعلن، صباح أمس الأول، عن انضمام الننى من صفوف أرسنال الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وقال الننى، في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: «أنا متحمس للغاية للانضمام إلى عملاق تركيا بشكتاش، وأتطلع إلى تحقيق أهدافنا في الدورى التركى وفى أوروبا».

ووجه الننى رسالة إلى زملائه في فريقه أرسنال قائلاً: «إلى أعزائى في أرسنال وزملائى في الفريق، أتمنى كل التوفيق لهذا الموسم وتأكدوا من أننى سأتابع تقدم الفريق من إسطنبول».

يذكر أن الننى انضم لأرسنال في عام 2016 قادماً من نادى بازل السويسرى، ولعب مع المدفعجية 89 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 8 أخرى. أنهى محمد الننى تعاقده مع ناديه الجديد بشكتاش التركى بشكل رسمى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادما من فريقه الأرسنال الإنجليزى، الذي لم يظهر معه أساسيا خلال الفترة الماضية بسبب عدم اعتماد أوناى إيمرى، المدير الفنى للجانرز، على اللاعب المصرى بصفة أساسية.

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وتضمن عقد الإعارة للاعب المصرى اتفاق الأرسنال وبشكتاش على تفعيل بند شرائه بشكل نهائى حال توافر رغبة الطرفين. وأعلنت صحيفة «ميرور»، الإنجليزية، على موقعها الإلكترونى، أمس الأول، عن نجاح الصفقة الصيفية بين ناديى الأرسنال وبشكتاش التركى في الحصول على خدمات لاعب الفريق الأول، لينضم إليه خلال الميركاتو الصيفى على سبيل الإعارة موسما.

وقال التقرير الإنجليزى إن محمد الننى لا مكان له تحت القيادة الفنية للمدير الفنى الحالى للأرسنال، وهو ما دفع اللاعب المصرى إلى الرحيل للدورى التركى، خاصة بعد أن جلس فترة طويلة على دكة البدلاء.

بدأ محمد مسيرته في المقاولون في قطاع الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول في عام 2010 حينها مع اللاعب محمد صلاح وتألق بشكل لافت في الدورى المصرى وأحرز أهدافا هامة مع النادى أبرزها هدفاه في مرمى الزمالك وتألق أكثر مع المنتخب المصرى في دورة الألعاب الأوليمبية في لندن 2012 مما جعل أنظار كشافى نادى بازل السويسرى تتجه نحوه ليقرروا التعاقد معه في صيف 2013 وبالتحديد في 1 يوليو 2013 ليبدأ اللاعب رحلته الاحترافية في أوروبا بجانب اللاعب محمد صلاح في بازل.

بدأ الننى في التأقلم سريعا في بازل وسرعان ما دخل التشكيلة الأساسية لفريقه وأصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق لثلاثة مواسم متتالية وحصل على جائزة أفضل ممرر كرات في الدورى الأوروبى ليلفت إليه أنظار أكبر أندية أوروبا. ولعب الننى 142 مباراة مع بازل على مدار 3 مواسم وسجل 9 أهداف، كما حصد لقب الدورى السويسرى 3 مرات.

وقرر نادى أرسنال الانجليزى بقيادة مدربه أرسين فينجر التعاقد مع الننى مشيداً بإمكانياته الجيدة، وتمت الصفقة في يوم 14 يناير 2016 لينتقل اللاعب للعب مع النادى الإنجليزى ويرتدى القميص رقم (35).

لعب الننى أولى مبارياته مع فريقه أرسنال بشكل أساسى أمام بيرنلى، بالمباراة التي انتهت بفوز أرسنال بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزى وقدم مردوداً طيبا نال خلاله إشادة الصحافة الإنجليزية ثم لعب بعد ذلك أمام هال سيتى بكأس الاتحاد الإنجليزى وتوتنهام وليفربول بالدورى. أحرز محمد الننى الهدف الأول له مع أرسنال في شباك نادى برشلونة في إياب دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا بتسديدة صاروخية متقنة في شباك الحارس مارك أندريه تيرشتيجن. وهذا الهدف قد اختير كأفضل هدف لأرسنال خلال شهر مارس 2016 بجانب اختيار الننى كأفضل لاعب لنفس الشهر في فريقه.