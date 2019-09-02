شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل يكرم الحكام ويستقبل «أوليفر كان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

كرَّم رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل اليوم (الأحد) بمكتبه في مقر الاتحاد بالرياض، حكم الساحة الدولي تركي الخضير والحكم المساعد الدولي خلف الشمري، واللذين شاركا في إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 ومنها المباراة النهائية للبطولة.

وأعرب المسحل خلال استقباله للحكمين السعوديين بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، عن فخره واعتزازه بالحكام السعوديين، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي حريص على دعم وتطوير أداء الحكم السعودي من خلال الدورات والبرامج التطويرية المتخصصة.

كما استقبل المسحل، حارس المنتخب الألماني الأسبق أوليفر كان، واستمع المسحل خلال لقائه بالمشرف العام على أكاديمية أوليفر للحراسة إلى شرح حول برامج وخطط الأكاديمية ونتائجها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقدَّم الحارس الألماني شرحاً حول أبرز النتائج الفنية المتوقعة من دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى التي تقيمها اللجنة الفنية في الاتحاد بالتعاون مع الأكاديمية، وتقام في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام.