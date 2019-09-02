شكرا لقرائتكم طارق السيد: الزمالك هدفه لقب الكأس ومن يريد التتويج لا يفكر بالمنافس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض كان بإمكانه حسم مباراة الاتحاد السكندري بسهولة في الشوط الأول.

وقال طارق فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك كان بإمكانه حسم لقاء الاتحاد السكندري بسهولة في الشوط الأول، لكنه أهدر العديد من الفرص".

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تابع: "هناك حالة من التركيز على لاعبي الزمالك والجهاز الفني في مباريات كأس مصر، بيراميدز سيعبر بنسبة كبيرة بتروجت بنصف النهائي، لكن من يريد الفوز لا يفكر بالمنافس".

الزمالك والاتحاد



وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ستاد الإسماعيلية.