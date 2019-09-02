شكرا لقرائتكم أيمن منصور: مصطفى محمد يجيد التسجيل من أنصاف الفرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99.
وأضاف أيمن منصور في تصريحات تليفزيونية ، أن الزمالك يحتاج إلى ترجمة فرصه إلى أهداف وهو ما ينجح فيه مصطفى محمد، مشيراً إلى أن التغيرات التي اجراها ميتشو المدير الفني للزمالك ساهمت في فوز الفريق .
وأشار مهاجم الزمالك السابق إلى أن شيكابالا واجهه سوء توفيق كبير وسط تألق عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري.
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