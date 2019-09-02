شكرا لقرائتكم المصري يضم مدافع الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع خالد مصطفى مدافع الزمالك تحت 21 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وقام محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة بإنهاء كافة الإجراءات مع إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب الذي جاء التعاقد معه بناء على طلب ايهاب جلال الذي كان قد قام بتصعيد اللاعب لصفوف الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التي كان يتولى فيها مسئولية الإدارة الفنية للقلعة البيضاء.





وتسعى لجنة التعاقدات بالنادي المصري خلال الفترة القليلة القادمة لتحويل عقد الإعارة إلى البيع النهائي للاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 20 عاما والذي يعد أحد ركائز كافة منتخبات الناشئين والشباب خلال السنوات الماضية وذلك لاجادته اللعب بكافة مراكز خط الدفاع وخاصة مركز قلب الدفاع.

كان المصري قد أتم صفقتي عماد فتحي وبهاءمجدي من الزمالك ليكون خالد مصطفى الصفقة الثالثة التي يضمها الفريق البورسعيدي من الزمالك في يوم واحد.