شكرا لقرائتكم بتروجت: نثق فى لجنة الحكام .. وعاشور سيقود مباراة بيراميدز لبر الأمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مصدر مسئول ببتروجت أنه يعلم جيدا أن محمود عاشور سيمنح كل فريق حقه بحيادية وسيخرج بها لبر الأمان خاصة وأننا شاهدنا الحكم الأذربيجانى الذى أدار لقاء الزمالك والإتحاد السكندرى لم يفرق كثيرا على الحكام المصريين ، مؤكدا أن هناك عدد كبير من الحكام المصريين يتفوقون عليه بشدة .
واختتم نفس المصدر حديثه بالقول أن اتحاد الكرة تعيش فترة من النزاهة فى جميع القرارات وأن محمود عاشور من اكبر الحكام المصريين وقادر على الخروج بالمباراة لبر الامان .
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