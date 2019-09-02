شكرا لقرائتكم حازم إمام : محمود علاء له الفضل الأكبر فى صعود الزمالك لنهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك والاتحاد
أثني حازم امام نجم الزمالك السابق، علي أداء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري، مؤكداً أن الفريق استحق الفوز بالمباراة والصعود الي نهائي كاس مصر .
وأضاف حازم امام في تصريحات لقناة "اون سبورت"، أن تصدي محمود علاء مدافع الزمالك لانفراد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، كانت لها الفضل الأكبر في فوز الابيض ، مؤكداً أن سيد البلد كان قادر انهاء المباراة لصالحه لو أحرزت هذه الكرة في مرمي محمد عواد .
وأشار حازم امام ، إلي أن عماد السيد حارس الاتحاد السكندري تألق بشكل كبير في اللقاء، مضيفاً أن مصطفي محمد يستحق أن يكون المهاجم الأول للزمالك في المباريات المقبلة خاصة أنه أكثر مرونة من عمر السعيد.
مباراة الزمالك والاتحاد
تأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99.
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