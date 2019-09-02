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شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك استحق الفوز على الاتحاد بجدارة.. والبلدوزر سيكون مهاجم مصر الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال شوبير في تصريحات لقناة "اون سبورت"، أن الزمالك استحق بجدارة الفوز علي الاتحاد السكندري، مؤكداً أن ميتشو المدير الفني للفريق الابيض قاد المباراة بشكل مميز من حيث تغير الأداء و التغييرات في التوقيت الصحيح .
أوضح أن مصطفي محمد سيصبح مهاجم منتخب مصر الأول في الفترة المقبلة ، مؤكداً أن مهاجم الزمالك يتمتع بمميزات قوية لقيادة هجوم الفراعنة.
وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99.
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