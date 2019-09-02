شكرا لقرائتكم شقيق عمرو زكي يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالته الصحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمرو زكي يتعرض لحادث سيارة



كشف صابر ذكي شقيق عمرو ذكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الحالة الطبية للاعب بعد تعرضه لحادث مروع على طريق العلمين أثناء قدومه من الساحل الشمالي.

حادث عمرو زكي



قال شقيق عمرو زكي أن حالته استقرت وخرج من الرعاية الطبية واطمأننا على الوظائف الحيوية في جسم اللاعب بعد الحادث، خاصة أن اللاعب تعرض لنزيف في البطن أمس قبل أن يتم التعامل مع الموقف وإيقاف النزيف.

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شقيق عمرو زكي يتحدث عن حالته الصحية



أضاف شقيق عمرو زكي أن اللاعب خضع لأشعة السونار وكذلك الأشعة المقطعية على المخ وأثبتت سلامة اللاعب وأن حالته في تحسن كبير.

أردف شقيق عمرو زكي أن الأطباء المعالجبين لمهاجم الزمالك السابق، لم يحددوا مدة بقائه في المستشفى ومن المتوقع أن يتحدد خلال 48 ساعة حسب تأكيدات الأطباء، ولكن الحالة مطمئنة واللاعب يتحدث معنا بشكل طبيعي.