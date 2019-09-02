شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. الشيشينى : الأبيض أصبح لديه لاعبون يتحملون الضغوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري

قال سامى الشيشينى نجم الزمالك الأسبق إن الفريق الأبيض بات لديه لاعبون بتحملون الضغوط وقادرون على التتويج بالألقاب والبطولات فى الفترة المقبلة. أضاف الشيشينى فى تصريحات تلفزيونية :" الزمالك واجه خصما صعبا فى نصف نهائى الكأس خاصة أنه زعيم الثغر كان جاهز فنيا وبدنيا ولكن خبرة لاعبى الأبيض حسمت الأمر فى النهاية. وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد على ستاد الإسماعيلية ليضرب الأبيض موعدا مع الفائز من بتروجت وبيراميدز. Advertisements

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