شكرا لقرائتكم عماد متعب: أداء الزمالك كان "ممتعاً" أمام الاتحاد.. وميتشو يستحق التحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الزمالك والاتحاد أكد عماد متعب مهاجم الاهلي السابق ، أن الزمالك قدم أداء ممتع أمام الاتحاد السكندري، مضيفا أن ميتشو المدير الفني للفريق الابيض يستحق التحية بعد ما نجح في تصحيح التعديلات التي اجراها في المباراة خاصة أنه قام بتغيرات سليمة ولكن في اماكن خطأ.

وأضاف متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن أداء الزمالك كان متنوعاً من حيث العرضيات والاختراق من قلب الدفاع خاصة أنه يمتلك رباعي في الخطوط الامامية يمتلكون مهارات مميزة .

Advertisements

وأضاف مهاجم الأهلي السابق، أن مصطفي محمد وعمر السعيد مهاجمي الزمالك يحتاجون لمزيد من التركيز داخل الصندوق ، مشيراً إلى أن هناك أكثر من فرصة أهدرت بسهولة.

الزمالك والاتحاد

تأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99.