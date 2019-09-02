شكرا لقرائتكم الزمالك والاتحاد .. طلعت يوسف: تأثرنا بغياب رفعت وسيسيه وجدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك والاتحاد شدد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن مباراة الزمالك كانت صعبة وأنه كان يعلم ذلك في ظل افتقاده لخدمات الثلاثى أحمد رفعت ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو، وذلك فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99.

وقال طلعت يوسف فى المؤتمر الصحفى للمباراة إن فريقه أدى اللقاء في حدود المتاح فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت فريقه وكانت لديه طموحات في الفوز وأشار إلى أنه راض نسبيا عن الأداء ويتطلع للوصول إلى الفورمة المطلوبة قبل بداية الموسم المقبل.

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وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندرى أن الأداء كان أفضل في لقاء البطولة العربية بسبب اكتمال الصفوف ووجود رزاق ورفعت في حين أن أكوري وبناهيني وهشام محمد شاركوا في مباراة الزمالك وهم ليسوا جاهزين بنسبة 100% .

مباراة الزمالك والاتحاد وأضاف أن الاتحاد أدى الشق الدفاعي في مباراة الزمالك بصورة جيدة ولكن الشق الهجومي تأثر بغياب رزاق وأحمد رفعت، موضحا أن التفكير في اللجوء لركلات الجزاء لم يكن في حساباته قبل بداية المبارة.

وكان رفعت وسيسيه لم يشاركا مع الاتحاد السكندرى أمام الزمالك لوجود بند يمنع مشاركتهما فى عقد إعارتهما من الأبيض لزعيم الثغر.

وقال طلعت يوسف فى ختام تصريحاته عن الأمر:"هذا البند غير موجود فى العالم ولكن موجود لدينا وطالما اتفقنا عليه فمن الواجب تنفيذه وتعاملنا مع الواقع".