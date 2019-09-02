شكرا لقرائتكم ميتشو: الوصول لنهائي الكأس أفضل هدية من لاعبي الزمالك في عيد ميلادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري أكد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، أن العمل مع لاعبى الفريق الأبيض شعور رائع بالنسبة له ، خاصة بعد ما قدموه له فى عيد ميلاده الخمسين اليوم الأحد، بعد بذلهم قصارى جهدهم لتخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر. Advertisements وقال ميتشو عبر حسابه على "تويتر" تعليقا على وصول الزمالك لنهائى كأس مصر: "الوصول إلى نهائى كأس مصر أفضل هدية عيد ميلاد عليها يا شباب"، كما نشر المدرب الصربى فيديو من الاحتفال بعيد ميلاده فى معسكر الفريق.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري تغلب الزمالك علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، بعد احتكام الفريقين إلى شوطين إضافيين بسبب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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