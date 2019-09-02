شكرا لقرائتكم الزمالك يتجاوز الاتحاد السكندري ويبلغ نهائي كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الزمالك حملته الناجحة نحو الاحتفاظ بلقب بطولة كأس مصر لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على الاتحاد السكندري بعد التمديد يوم الأحد في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بدون أهداف، قبل أن يحرز مصطفى محمد لاعب الزمالك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 99.

وضرب الزمالك موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي بيراميدز وبتروجيت، التي ستقام يوم الاثنين.