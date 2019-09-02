شكرا لقرائتكم منذ كأس آسيا.. 10 لاعبين حافظوا على مقاعدهم في قائمة "الأخضر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الفرنسي هيرفي رينارد 26 لاعبا استعدادا لبداية المشوار نحو كأس العالم 2022، واعتمد في قائمته الأولى على ما قدمه اللاعبون مع أنديتهم منذ بداية الموسم الحالي خلال الدوري ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية.

وحضر رينارد 7 مباريات منذ إعلان التعاقد معه أواخر يوليو الماضي، فيما حضر مساعدوه 9 مباريات أخرى.

وحافظ 10 لاعبين على مقاعدهم ي فالمنتخب منذ آخر قائمة للمنتخب السعودي التي شاركت في بطولة رسمية، وهي كأس آسيا مطلع العام الحالي.

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ويعد فهد المولد ومحمد البريك وعبد الله عطيف ويحيى الشهري من أبرز الغائبين عن القائمة بعدما كانوا من أعمدة الأخضر الأساسية في كأس آسيا ومونديال 2018 قبلها.

وشهدت القائمة اختيار 5 لاعبين للمرة الأولى وهم عبدالله مادو وخالد السميري وزياد الصحفي وسعود عبدالحميد ومحمد السهلي. ولم يكن اختيار عبد الله المعيوف ومحمد العويس وفواز القرني مفاجأة في ظل اعتماد أندية الهلال والأهلي والاتحاد عليهم بشكل أساسي، في ظل تعاقد 14 ناديا سعوديا مع حراس مرمى أجانب.

ويعتبر سعود عبد الحميد الأكثر مشاركة في التشكيلة الحالية بمجموع 6 مباريات لعبها مع الاتحاد منذ بداية الموسم، يليه برصيد 5 مباريات كل من المعيوف وياسر الشهراني ومحمد كنو وسلطان الغنام ومادو وعبد الله الخيبري بحكم مشاركتهم في جميع مباريات الهلال والنصر كأساسيين.

ولم يشارك عبد العزيز البيشي أساسيا في أي مباراة من الست التي خاضها الاتحاد منذ بداية الموسم، فيما لعب فراس البريكان أساسيا في مباراة واحدة. وشهدت التشكيلة تواجد لاعب واحد فقط من القائمة المشاركة بطولة غرب آسيا قبل نحو شهر بقيادة المدرب المؤقت يوسف عنبر وهو المهاجم هارون كمارا.