شكرا لقرائتكم النصر يعلن تعاقده مع مختار علي لثلاثة أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى نادي النصر إجراءات التعاقد مع مختار علي من فئة المواليد بعقد يمتد لـ3 سنوات، قادما من فيتسيه أرنهايم الهولندي.

وتدرج مختار علي، 21 عاما، في الفئات السنية لنادي تشيلسي قبل أن ينقل إلى فيتيسه قبل عامين. وسبق لمختار علي اللعب للمنتخب السعودي في ودية جامايكا تحت إشراف الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وفي الموسم الماضي، استطاع مختار علي لعب 6 مباريات مع فريق فيتيسه أرنهيم الأول وسجل خلالها هدفا واحدا.