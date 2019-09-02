شتاين: أنور مشروع هداف كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب موريس شتاين المدير الفني لفريق نادي الوحدة عن سعادته الكبيرة بالأداء والنتيجة وقال: تحدثت إلى اللاعبين قبل المباراة وقلت لهم أنتم في مهمة صعبة وستواجهون بطل الدوري وهذا الأمر يتطلب منكم تركيزاً عالياً واللعب بروح الفريق الواحد، كنا جيدين في كل شيء رغم أننا اعتمدنا على مجموعة من اللاعبين صغار السن بسبب غياب لاعبي المنتخبات الوطنية وأيضاً نعاني بعض الإصابات.

وحول تألق اللاعب عبدالله أنور صاحب الهاتريك قال شتاين: بالنسبة لي كمدرب الأمر ليس غريباً كون عبدالله أنور يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة فقد سبق له وسجل هدفين في شباك الفجيرة في الجولة الأولى وطبيعي جداً أن يسجل 3 أهداف في المباراة التالية، واللاعب شارك بديلا لتيجالي المصاب، إنه لاعب مميز ويتطور ويتعلم من مباراة لأخرى وإذا سار على هذا النهج سيكون له شأن كبير في الكرة.

وعن المباراة بشكل عام قال: لقد كنا جيدين على مدار شوطي اللقاء وتحكمنا في سير المباراة من حيث تمركز اللاعبين، وسجلنا في أوقات مثالية جداً ولكن اهتزت شباكنا بهدف ولم يؤثر ذلك على أداء الفريق والنتيجة.