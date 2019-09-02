نيمار يتخلى عن فكرة العودة إلى برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أمس، أن النجم البرازيلي نيمار تخلى عن فكرة انتقاله إلى برشلونة الإسباني وسيخوض الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وكتبت ليكيب في موقعها الإلكتروني: أبلغ المقربون من مهاجم باريس سان جرمان، الناديين قراره بإنهاء الموسم الحالي مع باريس.

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كما أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية إلى أن محيط نيمار أقر بانتهاء مفاوضات العودة إلى ناديه السابق.

وكان المدير الرياضي لسان جرمان، البرازيلي ليوناردو، أكد أمس عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن بشأن أغلى لاعب في العالم، وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، قبل إقفال باب الانتقالات الأوروبية الاثنين.

وجدد ليوناردو تأكيد الموقف ذي الجانبين لفريق العاصمة: الاستعداد من جهة للتخلي عن اللاعب الذي كلف خزانة النادي 222 مليون يورو في صيف العام 2017، لكن مع الاشتراط من جهة أخرى أن تتم تلبية الشروط المالية وتوفير البدائل على صعيد اللاعبين لتعويض رحيل المهاجم الدولي.