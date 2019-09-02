شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: الشباب قدموا أداء مميزاً وأنتظر منهم المزيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضرب شباب الأهلي الجزيرة برباعية نظيفة ضمن لقاء الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي ووضع بصمته في الموسم الجديد بعد أن تعادل في لقاء الجولة الأولى من المسابقة أمام العين بهدفين لكل منهما.

وكان اللافت خلال اللقاء ظهور عدد من لاعبي شباب الأهلي سواء من المواطنين أو الأجانب الذين قدموا مستويات رائعة للغاية وكان أبرزهم محمد جمعة الذي سجل هدفين، وجاء الأول بعد مراوغة لأربعة من دفاعات نادي الجزيرة داخل الصندوق في لقطات مهارية للغاية.

عقب انتهاء اللقاء وتصدر شباب الأهلي أعلن الفريق التعاقد مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا قادماً من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر، وأكد اللاعب أنه عقب انتهاء تعاقده مع فريق الوحدة تلقى العديد من العروض خاصة من الصين والسعودية، ولكنه فضل الوجود مع شباب الأهلي على الرغم من أنه كان أقل مادياً من بقية العروض، خاصة أن أسرته رغبت في العيش بدبي.

وأعرب اللاعب عن شكره لناديه السابق الوحدة الإماراتي وعن الفترة التي قضاها هناك وما وجده من رعاية واهتمام، كما وجه التحية لجماهير الوحدة، معتبراً الفترة التي قضاها بالنادي من أفضل محطات مسيرته الاحترافية، مبيناً أنه يحمل كثيراً من الذكريات الجميلة، ويتمنى للوحدة كل التوفيق في الفترة المقبلة.

وأبدى دي سوزا سعادته بالانضمام إلى شباب الأهلي، آملاً أن يسهم مع بقية زملائه في تحقيق الأهداف المرسومة، كما وعد ببذل كل الجهد الممكن من أجل إسعاد جماهير النادي، مضيفاً أن شباب الأهلي ناد كبير وعريق يتمنى أي لاعب أن يدافع عن شعاره.

من جانبه عبر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على الجزيرة والخروج بالنقاط الثلاث، على الرغم من صعوبة اللقاء والتي تمثلت في صعوبة الاستحواذ ونقل الكرة بسبب الرطوبة، لكنه أوضح أن اللاعبين قدموا عروضاً رائعة تمكن من خلالها الفريق من إغلاق الأجنحة والسيطرة كثيراً على اللقاء.

وأكد المدرب أن الاستحواذ في الحصة الثانية من اللقاء كان رائعاً على الرغم من صعوبة الخصم وجودته إلا أن شباب الأهلي كان الأفضل وكان جديراً بالفوز.

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كما هنأ المدرب لاعبي الفريق من الشباب على رغبتهم وإصرارهم طوال اللقاء على العمل بشكل جديد وإظهار مستويات رائعة، موضحاً أنه لا يزال هناك المزيد من المباريات من أجل الحديث عن التأهل.

وأوضح المدرب أن فريقه ضغط كثيراً على الجزيرة على الرغم من قوتهم حيث كان من الممكن أن يسجلوا هدفاً في أي لحظة، ولكن المستوى العالي للاعبيه والرغبة في الخروج بنتيجة كبيرة وبدون تلقي أي أهداف قادت الفريق إلى الفوز.

وختم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف أصبح منصباً على مباراة السوبر يوم 14 سبتمبر أمام الشارقة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أهداف فريقه كثيرة وكبيرة في البطولات المحلية هذا الموسم.

في المقابل اعترف مدرب الجزيرة يورغن ستريبل أن أداء لاعبيه لم يكن لائقاً أمام شباب الأهلي خلال المباراة، وأكد لجماهيره أن لاعبيه سيعملون على تطوير لعبهم وتقديم مباراة ترتقي لطموحهم لتعويض الخسارة ودعا المدرب الهولندي لاعبيه للتعافي من أثر المباراة، وتقديم أفضل ما لديهم في المباراة المقبلة.

وقال: كانت المباراة صعبة للغاية وقدم لاعبو شباب الأهلي مستوى جيداً ولذا استحقوا الفوز بالمباراة، ومن جهتنا فقد بذلنا الكثير من الجهد وحاولنا التسديد لكن لم نوفق، ويجب ألا ننسى أننا كنا نلاعب حامل اللقب في ملعبهم وعلى أرضهم، مما صعب علينا تقديم الأداء الذي أردناه.

وأضاف: كما أشرت قبل المباراة، ورغم ما قد نشعر به الآن من خيبة أمل فإنه ما زال أمامنا الكثير للعمل عليه، سنعيد تجميع صفوفنا الآن وسنؤدي تدريباتنا بتفان لتفادي الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة، وتطوير الأداء وإرضاء جمهورنا«.

وحول لماذا لم يشارك كل من المهاجمين المغربي مراد باتنا والبرازيلي كينو قال ستريبل: «لم يشارك كلا المهاجمين بسبب الإصابة، وعلى الرغم من أنهما كانا ضمن تشكيلة الفريق لكن لم يكونا جاهزين تماماً للعب».

وسيخوض الجزيرة مباراة الجولة المقبلة أمام العين يوم الجمعة المقبل.