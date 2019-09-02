الإمارات تحرز فضية المواي تاي في بطولة العالم للألعاب القتالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز أمين المعتصم لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي أمس الميدالية الفضية في بطولة العالم للألعاب القتالية التي أقيمت في شونج جو الكورية،تجاوز المعتصم بطلي النيبال والسعودية في ربع النهائي ونصف النهائي، وتأهل للقاء بطل العالم التايلاندي مان كونج سيب الذي استفاد من خبرته الطويلة فحقق الفوز في النزال النهائي.

وشارك المعتصم في وزن 71كجم في إطار الاستعداد لبطولة آسيا للمواي تاي التي ستقام في أبوظبي شهر ديسمبر المقبل.

وأشاد طارق المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي بالإنجاز الذي حققه المعتصم مؤكدا أنها المشاركة الأولى للإمارات في هذا التحدي الكبير.. مشيرا إلى أن اللاعب يتطور مستواه بشكل لافت.

وقال المهيري: البطولة كانت صعبة على ضوء الأسماء الكبيرة التي شاركت بها من اللاعبين المصنفين عالمياً، ونحن سعداء بالإنجاز الذي حققه أمين المعتصم.