شكرا لقرائتكم خبر عن لوكلير يهدي لقب الفورمولا لهوبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سائق فريق فيراري، شارل لوكلير، فوزه الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد، بفوزه في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الذي أقيم على حلبة سبافرانكورشان، مهدياً إياه إلى صديقه الفرنسي أنطوان هوبير الذي لقي حتفه السبت إثر حادث على الحلبة نفسها ضمن منافسات «فورمولا 2».
وأتى السباق البلجيكي، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم لهذا الموسم، غداة مصرع السائق الفرنسي أنطوان هوبير، إثر حادث قوي تعرض له على الحلبة البلجيكية الشهيرة. وسبق سباق الجائزة الكبرى الأحد، الوقوف دقيقة صمت حداداً على السائق الفرنسي البالغ 22 عاماً.
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