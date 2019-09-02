شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتجه إلى إعارة الظنحاني والحمادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” علم الخليج الرياضي أن نادي الوحدة يتجه لإعارة المدافع الأيمن خالد الظنحاني (24 عاماً) إلى نادي الظفرة، وإعارة المهاجم محمد راشد الحمادي (23 عاماً) إلى نادي خورفكان. وكان الظنحاني خاض مع العنابي 21 مباراة في الموسم الماضي، بينما شارك الحمادي في 16 مباراة.

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