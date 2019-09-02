الجوجيتسو يثري فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال التحضيرات اللازمة لتسجيل حضوره خلال أسبوع أبوظبي للتحدي وتسليط الضوء على هذه الرياضة المميزة من خلال مشاركة نخبة من أفضل الرياضيين على مستوى المنطقة والعالم. وتقام مجموعة النزالات المثيرة في إطار أجندة أسبوع أبوظبي للتحدي التي تصل ذروتها مع انطلاق بطولة القتال النهائي UFC 242 يوم السبت المقبل.

تقام بطولة الجوجيتسو على مدار يومين متتاليين، اعتباراً من اليوم الاثنين وتستمر حتى غداً الثلاثاء في مركز مارينا مول التجاري بأبوظبي، حيث ستشهد البطولة مشاركة ثمانية لاعبين من أبناء الدولة جنباً إلى جنب مع ثمانية لاعبين دوليين من البرازيل، ومونتينيجرو (الجبل الأسود)، والمغرب، واليمن، وفلسطين تشهد خوض نزالات مفعمة بالتشويق والحماس ضمن فئتي الوزن الخفيف والمتوسط.

وستجري مرحلة التصفيات لنزالات الوزن الخفيف والمتوسط خلال اليوم الأول للبطولة اعتباراً من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 6:30، في حين تُقام النزالات النهائية في اليوم الثاني للبطولة ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6:30 مساء في مركز مارينا مول التجاري، بجانب باقة من العروض الخاصة المقررة خلال يومي المنافسات بين الساعة 3 و4:30 مساءً.

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وقال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية: «تمثّل بطولة الجوجيتسو فرصةً رائعةً لتسليط الضوء على رياضتنا إلى جانب استعراض المستويات الرفيعة للمواهب والكفاءات الإماراتية والدولية. ويؤكد المستوى الرفيع للاعبين القادمين من البرازيل وغيرها من بقاع العالم على الاحترام الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات من قبل مجتمع الجوجيتسو العالمي والمكانة الرفيعة التي حققتها.

وأضاف: تمثل هذه البطولة فرصةً جديدةً لأبناء الإمارات من أجل اختبار قدراتهم في مواجهة نخبة من ألمع الأسماء الدولية في اللعبة، وبالنسبة لنا في الاتحاد فإن تلك البطولة سوف تكون جسراً جديداً للتواصل بيننا وبين الجماهير لرفع مستويات الوعي والتعريف بهذه الرياضة بين عامة الجمهور والعديد من زوار أبوظبي الذين سيتوافدون إلى العاصمة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

ومضى يقول: ستساهم النزالات القوية المرتقبة وقائمة اللاعبين المشاركين في تسليط الضوء على أهمية هذه الرياضة في الترويج لأنماط الحياة الصحية والمثالية، فضلاً عن تبني قيم نبيلة وسامية كالتسامح وقبول الآخر والاحترام والتواضع والانضباط.

وسيشارك من الإمارات كل من طالب صالح الكربي، ومحمد علي السويدي، وعمر الفضلي، وخالد الشحي ضمن فئة الوزن الخفيف، في حين سيشارك كل من محمد الكعبي، وسعود الحمادي، ومحمد الأميري، ومحمد القبيسي ضمن فئة الوزن المتوسط. وستشهد البطولة مشاركة أربعة لاعبين برازيليين هم جوسيليو فيريرا، وجابرييل تشافيز، ضمن فئة الوزن المتوسط، بينما يخوض كل من تاليسون أراوجو، وتياجو بوسكاسيو نزالات الوزن الخفيف. وعلاوةً على ذلك، ستشهد المنافسات مشاركة المغربي عدنان مدثر، والمونتينيجري دافور ماركوفيتش ضمن فئة الوزن المتوسط، بالإضافة للفلسطيني سلطان جعرور واليمني سامي بن حريز اللذين يؤكدان بمشاركتهما قوة حضور وانتشار هذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط.