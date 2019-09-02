مليونا دولار لمدرب الأهلي المصري سنوياً

أعلن مسؤولو النادي الأهلي المصري أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق سيحصل على مليوني دولار سنويا تشمل راتبه وراتب جهازه المعاون المكون من ديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بنجيلي مخطط الأحمال وميشيل ياناكوني مدرب الحراس. واتفق مسؤولو الأهلي مع فايلر على أن يحصل على راتب شهرين حال فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي نفس القيمة التي سيحصل عليها حال فوزه ببطولة الدوري العام. ويعقد مسؤولو الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم فايلر بحضور لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي.

على صعيد مختلف، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، يوم 26 سبتمبر المقبل، موعدًا مبدئيًا لانطلاق مسابقة الدوري العام الجديد 2019 -2020، وقال الجنايني إن اللجنة قررت إقامة مباريات الدوري الجديد بحضور جماهيري من الأسبوع الأول على أن يتم تحميل الأندية مسؤولية دخول الجماهير بنفس طريقة بطولة أمم إفريقيا 2019.