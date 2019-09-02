منافسات هجن الجماعة تدشن موسم السباقات في الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات موسم سباقات الهجن 2019-2020 التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

ويحظى موسم سباقات الهجن بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة من خلال حضوره المستمر للمهرجانات والسباقات الكبرى. وأعلن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن أن الموسم الجديد سوف يتضمن العديد من السباقات والأحداث الكبرى، أبرزها مهرجان جائزة زايد الكبرى ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والمهرجان الختامي السنوي بالوثبة.

وأعد اتحاد سباقات الهجن برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، العدة للموسم الجديد، إذ يحرص الاتحاد على توفير كل التجهيزات من أجل نجاح الموسم في جميع ميادين الهجن وخلال السباقات كافة.

ويبدأ موسم سباقات الهجن بمنافسات هجن الجماعة اعتباراً من يوم الخميس المقبل ويختتم الموسم في شهر إبريل المقبل، إذ من المقرر أن تقام السباقات في مختلف الفئات العمرية سواء منافسات سن الكبار أو الصغار للإبل المشاركة على مدى عدة أسابيع وفي 30 ميداناً من ميادين الهجن بالدولة.

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ورفع الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر الجزيل إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير والرعاية التي تلقاها الرياضات التراثية في الدولة من سموه وخص بها رياضة سباقات الهجن.

وقدم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الهجن في الدولة بصفتها تراثاً تربى عليه الآباء والأجداد ولمواصلة نقل ذلك التراث للأجيال الحالية والقادمة.

وثمن الجهود الحثيثة والمتواصلة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة سموه الدائمة لدعم سباقات الهجن وكان لها أكبر الأثر في التطور الملحوظ الذي شهدته رياضة الهجن التراثية.

وقال بمناسبة انطلاق الموسم الجديد إن حرص القيادة الرشيدة على دعم سباقات الهجن وتوفير كل عوامل النجاح استمراراً لنهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي ودعمه ليحقق التطور المنشود.

وقال: مسيرة دعم الرياضات التراثية وبالخصوص سباقات الهجن لا تزال مستمرة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، فهنا نرى أن للهجن مكرمة خاصة وتقديراً تنفرد به عن غيرها وأصبحت سباقاتها عيداً خاصاً للملاك. وأضاف: إن اتحاد سباقات الهجن سيواصل في الموسم الجديد زيادة عدد الأشواط والجوائز النقدية والخاصة بالمنافسات، التي تزيد من قوة التنافس والتحدي وتأتي هذه الزيادات في ظل استمرار الدعم الخاص برياضة الآباء والأجداد والذي من خلاله تم اختيار الميادين بناء على معايير خاصة ستساعد على دعم أكبر شريحة ممكنة.