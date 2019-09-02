شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة جميلة من مندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطى الفرنسي بينامين مندي لاعب مانشستر سيتي عند خروجه من مطعم يملكه مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند في مدينة مانشستر، قميصه لمشرد، ليعوضه عن عدم وجود «كاش» في محفظته، ورفع المشرد القميص ليظهره أمام الكاميرات التي وثقت الحادثة وعلق شاهد :«لا أعتقد أن المشرد يعرف قيمة القميص، لكن واحداً من البابراتزي (صيادي صور المشاهير) اشتراه منه، وحصل الفقير على مبتغاه من المال».

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