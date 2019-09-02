أنور يسجل 5 أهداف في 180 دقيقة ويضع الوحدة في الصدارة

أثبتت أكاديمية نادي الوحدة إنها معين لا ينضب في تخريج المواهب بصورة سنوية وظلت «أكاديمية السعادة» تقدم للكرة الإماراتية الموهبة تلو الأخرى طوال السنوات الماضية وقبل أن يكتمل الحديث عن يحيى الغساني ومنصور الحربي اللذين ظهرا بمستوى ممتاز في الموسم الماضي فإذا بموهوب يخطف الأضواء ويهز الشباك 5 مرات خلال مباراتين فقط بعد أن سجل الهاتريك في شباك نادي الشارقة في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي أمس الأول ومن قبلها هز شباك نادي الفجيرة بهدفين ولا أروع، والحديث هنا عن الصاعد الواعد عبدالله أنور الذي حل بديلاً لسبستيان تيجالي أمس الأول أمام الشارقة فكان حديث الناس ووسائل الإعلام والجمهور، واستفاد أنور من صناعة زميله اللاعب المقيم إدواردو فولتان الشهير بلقب دودو الذي هيأ له كرتين أسفرتا عن هدفين، وبجانب اللاعبين هناك أيضاً اللاعب الواعد طحنون الزعابي الذي قدم أداء مميزاً في المباراة.

ولد عبدالله أنور يوم 2 يونيو 1999 ويبلغ طوله 173 سم ووزنه 65 كجم ولعب في الموسم الماضي 23 مباراة مع رديف أصحاب السعادة وسجل 7 أهداف وفي موسم 2016 -2017 لعب 7 مباريات وسجل خلالها 3 أهداف، وفي أول حديث له لوسائل الإعلام قال عبدالله صاحب الرقم 45 وهو يحمل كرة الهاتريك التي قدمتها له اللجنة المنظمة كهدية وجائزة تحفيزية لأي صاحب هاتريك في الدوري أو كأس الخليج العربي: في البداية الحمد لله على الفوز المهم الذي وضعنا في الصدارة عن جدارة، زملائي اللاعبين لم يقصروا وقدموا مباراة كبيرة، الوحدة استحق الفوز بفضل الأداء القوي وتعاون المجموعة رغم النقص الكبير بسبب انضمام 9 لاعبين للمنتخبات الوطنية، أشكر الجهازين الفني والإداري على الثقة الكبيرة وأنا في النهاية جندي في الفريق ولا يهمني عدد الأهداف التي سجلتها بقدر ما يهمني فوز فريقي، وبصراحة فرحتي بأداء وانسجام المجموعة أكبر من سعادتي بالهاتريك.

Advertisements

وعن إحساسه وهو يشارك بديلاً لهداف كبير وتاريخي في الملاعب الإماراتية في قامة المحترف الارجنتيني سباستيان تيجالي قال: تيجالي لاعب كبير وهو مثال يحتذى به لكل مهاجم وأنا شخصياً اعتبره مثلي الأعلى كمهاجم وهو يتحدث إليّ باستمرار وينصحني خلال المباريات والتدريبات واستفدت كثيراً من وجودي معه في فريق واحد.

وعن طموحاته كلاعب قال: بكل تأكيد أطمح إلى الوصول إلى المنتخبات الوطنية وهي حلم وطموح مشروع لكل لاعب، وأيضاً أتمنى أن أوفق في تثبيت أقدامي في تشكيلة العنابي وأكون لاعباً أساسياً وأن أوفق في إحراز لقب الهداف مع الفريق.

وعن سر التميز والتألق خلال الفترة الحالية قال: أشكر كل المدربين الذين تناوبوا في تدريبي وأخص بالشكر المدرب أدريان موتو فهو اسم كبير وتعلمنا منه الكثير وهو من أعطاني الثقة في الفريق الرديف ووفق في نقل خبراته وتجاربه إلى كل اللاعبين.